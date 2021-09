Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor der mit Spannung erwarteten EZB-Ratssitzung wurden alle in der Pipeline befindlichen Emissionen an den Markt gebracht, so die Analysten der Helaba.Vier Covered-Bonds und ein SSA-Papier hätten für reichlich Aktivität gesorgt. Alle Emissionen seien überzeichnet gewesen und wie Cades zeige auch teilweise deutlich. Die Gebote für die französischen Anleihen hätten sich auf 12,5 Mrd. EUR belaufen. Gegenüber IPT hätten alle Emissionsspreads enger gestellt werden können. ...

