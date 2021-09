Stockholm (ots/PRNewswire)GpsGate, ein branchenführendes Unternehmen für Flottenmanagement-Software, bestätigt heute die Vertragsverlängerung mit DigiMobi durch die Airport Authority Hongkong für den Hong Kong International Airport (HKIA). DigiMobi ist ein führender Anbieter von Vehicle Tracking Services (VTS) in Hongkong und seit über einem Jahrzehnt Kunde von GpsGate.Der HKIA fertigt Flüge zu rund 200 Zielen ab und ist rund um die Uhr in Betrieb. Er verfügt über mehr als 200 Flugzeugparkplätze und fast 5.000 Flughafenfahrzeuge und Bodenhilfsgeräte, darunter Tankwagen, Gepäckschlepper und Servicefahrzeuge. Seit 2015 stellt DigiMobi die Fahrzeugverfolgungsdienste für den HKIA. Dank der herausragenden Funktionen von GpsGate erhielt DigiMobi nach einem Ausschreibungsverfahren und Compliance-Tests einen neuen Vertrag über die Bereitstellung von Dienstleistungen bis 2025.Der HKIA ist ein Vorreiter bei der Einführung von Technologien und wurde bereits mehrfach von verschiedenen Publikationen als weltbester Flughafen ausgezeichnet. Die Flottenmanagementlösung ermöglicht es dem AA, potenzielle Probleme zu erkennen und sie zu lösen, bevor sie auftreten. Das spart Geld, steigert die Auslastung der Ressourcen und trägt dazu bei, den Passagieren am HKIA einen hervorragenden Service zu bieten.Das Flottenmanagementsystem umfasst alle Standardfunktionen für das Tracking. Dazu gehören auch die Erkennung des Verkehrs auf dem Vorfeld und die nahtlose Verfolgung von Gepäcktransportfahrzeugen im Innen- und Außenbereich. Der GpsGate Server zeigt die aktuellen Verkehrsbedingungen auf dem Vorfeld durch wechselnde Geofence-Farben an, und die Gepäcktransportfahrzeuge schalten von GPS auf Bluetooth und iBeacons um, um eine nahtlose Verfolgung im Innen- und Außenbereich zu ermöglichen.Übersicht über das Projekt:- bis zu 5000 Fahrzeuge/GSE (Ground Support Equipment)- über 17000 Fahrer- bis zu 500 gleichzeitige Systembetreiber- fast 300 separate Unternehmen- über 99,9 % SystemverfügbarkeitPressekontakt:Sven VedinVP of Salessven.vedin@gpsgate.com+46(0)8 612 50 70Informationen zu GpsGateGpsGate, ein Pionier im Bereich VTS- und Flottenmanagement-Software, wurde 2007 in Stockholm gegründet. GpsGate-Software ist benutzerfreundlich, sicher und für große Flotten optimiert. Die White-Label-Plattform wurde für Lösungsanbieter entwickelt und verfügt über offene APIs für Systemintegrationen, eine flexible Benutzeroberfläche und eine skalierbare und erweiterbare Struktur. Erfahren Sie mehr unter https://gpsgate.com/success-stories/digi-mobi-hong-kong-airport.Informationen zu DigiMobiDigiMobi ist ein führender Anbieter von VTS-Flottenmanagementlösungen in Hongkong und nutzt GpsGate Server als Backend-Software. Seit 2008 unterstützt DigiMobi Unternehmen dabei, ihre mobilen Ressourcen überall und jederzeit mit IoT-Lösungen und Big Data zu verwalten. Erfahren Sie mehr auf https://www.digimobi.net.Original-Content von: GpsGate, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158521/5015785