Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots)- ALDI ist Preis-Leistungs-Sieger unter den Discountern- Top-Auszeichnungen für Auswahl an regionalen und Bio-Produkten- Kunden geben ALDI Eigenmarken die Bestnoten- ALDI SÜD landet in 28 von 42 Kategorien auf Platz 1, in elf auf Platz 2ALDI Nord und ALDI SÜD erzielen im aktuellen Branchenvergleich "Kundenmonitor Deutschland*" zahlreiche Top-Platzierungen in der Sparte der Discounter - unter anderem beim "Preis-Leistungs-Verhältnis" und der "Auswahl von Bioprodukten".Die Zahlen des aktuellen Kundenmonitors - eine der größten Verbraucherstudien in Deutschland - sprechen für sich: In fast allen Kategorien belegen ALDI SÜD oder ALDI Nord jeweils einen der zwei Spitzenplätze, in sechs davon sogar beide. So gaben die über 9.000 befragten Kundinnen und Kunden den Discountern unter anderem in den Kategorien "Preis-Leistungs-Verhältnis" und "Auswahl an Bioprodukten" die Bestnoten.Leistung macht den UnterschiedDas ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis ist - wie in den Vorjahren - auch 2021 wieder eine Top-Stärke der Discounter ALDI SÜD und ALDI Nord. Lars Klein, Managing Director Customer Interaction & Buying bei ALDI SÜD: "Die Kunden vertrauen nicht nur unserem Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich der Discounter belegen wir in 28 von 42 Kategorien Platz 1, in elf weiteren den zweiten Rang. Viel besser geht's nicht. Wir freuen uns über das eindeutige Votum."Konsequente KundenorientierungTop-Leistung bescheinigt der aktuelle Kundenmonitor ALDI SÜD und ALDI Nord unter anderem bei der Auswahl an Bio-Produkten. Die Discounter haben ihr Angebot an ökologisch hergestellten Produkten deutlich ausgebaut, es umfasst mittlerweile 450 Bio-Artikel bei ALDI SÜD und rund 380 Bio-Artikel bei ALDI Nord. Jede der über 4000 ALDI Filialen wird täglich mit 100 frischen Obst- und Gemüseartikeln beliefert. "Nicht erst seit der Corona-Pandemie legen unsere Kundinnen und Kunden großen Wert auf ein Sortiment, das eine gesunde Ernährung unterstützt und eine breite Bio-Auswahl bietet", sagt Tobias Heinbockel, Managing Director Category Management bei ALDI Nord. "Die Auszeichnungen in diesem Bereich sind das Ergebnis konsequenter Kundenorientierung."Makellose ErfolgsbilanzDr. Matthias Metje, Forschungsleiter der ServiceBarometer AG und mit verantwortlich für die Benchmark-Studie, ordnet die Ergebnisse ein: "Was die Preisführerschaft angeht, bleibt die langjährige Erfolgsbilanz von ALDI makellos. Seit 2001 hat es mit ALDI - Nord und SÜD gemeinschaftlich betrachtet - immer nur einen Spitzenreiter gegeben. 2021 kommen Verbesserungen hinzu. So schneiden beide Häuser auch bei der Auswahl von Bio-Produkten stark ab."Eigenmarken überzeugenBesonders viele Erstplatzierungen im Vergleich der Discounter erzielt ALDI SÜD. Wie in den Vorjahren ist die Unternehmensgruppe bei der "Globalzufriedenheit" und der "Weiterempfehlungsabsicht" der Sieger. Auch im Qualitäts-Ranking der Eigenmarken besetzt ALDI SÜD die Spitze - der Beweis, dass Qualität keine großen Namen und vor allem keine großen Preise benötigt. Zudem konnte sich ALDI SÜD zum ersten Mal bei der "Auswahl an Produkten mit regionaler Herkunft" den ersten Rang bei den Discountern sichern. Weitere Top-Noten gab es in puncto Wertschätzung, Vertrauen, Sympathie, gesellschaftliche Verantwortung und Zukunftsorientierung.Über den KundenmonitorDie Studie des Kundenmonitors zählt zu den umfassendsten unabhängigen Verbraucherstudien in Deutschland. Sie stellt jährlich Erfolgskennzahlen zum Serviceniveau in über 20 Branchen bereit.*Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2021 (www.kundenmonitor.de: Rubrik "Serviceprofile" (http://www.kundenmonitor.de/21-026-2)), ServiceBarometer AG München.