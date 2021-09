Hamburg/Essen (ots)- EDEKA Honsel aus Dorsten siegt in der Kategorie SEH bis 2.500 qm- Hieber's Frische Center in Müllheim siegt in der Kategorie SEH über 2.500 qm- Sabrina Gieck vom Hieber's Frischecenter aus Lörrach und Ronny Hage vom E-Center Warnow Park in Rostock sind "Mitarbeiter:innen des Jahres"Bei der renommierten Branchenauszeichnung "Supermarkt des Jahres" nehmen die selbstständigen EDEKA-Kaufleute erneut Spitzenpositionen ein und überzeugen damit auch in diesem Jahr wieder die Expert:innen-Jury und die Verbraucher:innen. In der Kategorie für inhabergeführte Betriebe bis 2.500 Quadratmeter setzte sich EDEKA Honsel aus Dorsten durch. Bei den Märkten über 2.500 Quadratmeter gewann das Hieber's Frische Center in Müllheim. Als "Mitarbeiter:innen des Jahres" wurden Sabrina Gieck vom Hieber's Frischecenter aus Lörrach und Ronny Hage vom E-Center Warnow Park in Rostock ausgezeichnet."Die selbstständigen EDEKA-Kaufleute sind immer nah an ihren Kund:innen und können vor Ort bedarfsgenau auf deren Bedürfnisse eingehen. Dadurch überzeugen sie in punkto Kundennähe, Lebensmittelkompetenz und Innovationen. Das ist die entscheidende Stärke des EDEKA-Verbunds", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG.Die Gewinner:innenIn der Kategorie "Selbstständige bis 2.500 Quadratmeter" hat sich EDEKA Honsel aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen) den ersten Platz gesichert. Der Markt von Ralf Honsel mit 49 Mitarbeiter:innen und 2.040 Quadratmetern Verkaufsfläche liegt im Dorstener Stadtteil Hervest auf einem ehemaligen Zechengelände mit Grünfläche. "Die Immobilie, die Einrichtung und das Sortiment sollen sich an der früheren Zeche orientieren", sagt EDEKA-Kaufmann Ralf Honsel. Der Innenraum besticht durch Weitläufigkeit und großzügige Raumwirkung. Bei vielen Eigenmarken spielt die Vergangenheit ebenfalls eine Rolle: Der Sekt Fürst Leopold etwa heißt wie die frühere Zeche. Insgesamt umfasst das Sortiment rund 30.000 Artikel.Unter den "Selbstständigen über 2.500 Quadratmeter" punktete das Hieber's Frische Center in Müllheim (Baden-Württemberg). Auf einer Verkaufsfläche von 3.450 Quadratmetern inszeniert die Kaufmannsfamilie mit 104 Mitarbeiter:innen tolle Aktionen: Büchertausch-Regal, Handyladestationen, Kinderspielplatz in der Marktmitte, Grünbox für Hasen, "Zu gut für die Tonne"-Regale, Autoleasing-Angebote oder die Möglichkeit, über "Bringman" den Einkauf abzuwickeln. Hieber in Müllheim im Markgräflerland setzt Maßstäbe, wenn es um Innovationen für Kund:innen geht.Für die Auszeichnung "Supermarkt des Jahres" waren in diesem Jahr insgesamt vier Märkte des EDEKA-Verbunds nominiert. Dazu gehörten auch EDEKA Niemerszein aus Hamburg, der in der Kategorie "Selbstständige bis 2.500 Quadratmeter" den 2. Platz belegte sowie das E-Center Stengel in Fürth (Bayern), das sich in der Kategorie der "Selbstständigen über 2.500 Quadratmeter" den 3. Platz sichern konnte.Damit haben die EDEKA-Märkte auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie wieder eindrucksvoll ihre Stärke, hervorragende Qualität und Innovationskraft unter Beweis gestellt.Mitarbeiter:innen des JahresEDEKA konnte zudem beim begehrten Sonderpreis "Mitarbeiter:innen des Jahres" im Lebensmitteleinzelhandel punkten: In der Kategorie "Soziales Engagement" gewann Sabrina Gieck vom Hieber's Frischecenter aus Lörrach (Baden-Württemberg). In der Kategorie "Kundenorientierung" sicherte sich Ronny Hage vom E-Center Warnow Park in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) den begehrten Preis.Eine hochkarätig besetzte Jury hatte zuvor die TOP 12 aus allen Nominierten ausgewählt. Aus dieser Gruppe wurden drei Gewinner:innen ermittelt: Ein Publikumspreis nach Verbrauchervotum und zwei Jurypreise nach strikten Kriterien.Der Branchenpreis "Supermarkt des Jahres" gehört zu den renommiertesten Wettbewerben und wird jährlich vom Lebensmittelpraxis-Verlag in Kooperation mit der Publikumszeitschrift "Meine Familie und ich" durchgeführt. Eine Fachjury nimmt alle Bewerbungen unter die Lupe. Unangemeldet und zunächst inkognito werden die Bewerbungen geprüft. Ein unabhängiges Marktforschungs-Institut führt vor allen nominierten Märkten zudem Verbraucherbefragungen durch. Die diesjährigen Auszeichnungen wurden am 8. September 2021 in der Zeche Zollverein in Essen verliehen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.600 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. 