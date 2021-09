Xiaomi will seinen kommenden Smartphones der 11T-Serie eine längere Updategarantie verpassen. Damit zieht der Hersteller mit zunächst zwei Modellen mit Samsung gleichauf - weitere Smartphones könnten folgen. Es tut sich was in der Android-Welt hinsichtlich längerer Updatezeiträume. Nachdem Samsung schon vor Monaten bekannt gegeben hat, viele seiner Smartphone-Modelle mit drei großen Android-Versionen und vier Jahre mit Sicherheitspatches zu versehen, bewegt sich nun auch Xiaomi ein wenig. Längere Updates für Xiaomi 11T und 11T Pro Laut Xiaomis Head of Product & Technology, Albert Shan, ...

