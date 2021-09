Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 stoppt Rückgang im Bereich von 15.500 Punkten Merck hebt mittelfristigen Ausblick an Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag schwächer, aber der Rückgang ist wesentlich geringer als gestern. Nach einem raschen Rückgang und einer ebenso raschen Erholung zu Beginn des heutigen Kassahandels begannen die Indizes seitwärts zu handeln, was die Unsicherheit im Vorfeld der bevorstehenden EZB-Entscheidung (13:45 Uhr MEZ) widerspiegelt. Händler sollten sich vor möglichen Volatilitätsspitzen in der Nähe des Zeitpunkts der Bekanntgabe sowie nach 14:30 Uhr MEZ in Acht nehmen, wenn EZB-Präsidentin Lagarde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...