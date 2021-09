Schock am Donnerstag: Der britische Billigflieger EasyJet braucht anscheinend frisches Kapital. Nach seiner Notlage in der Corona-Krise kündigte die Fluggesellschaft eine große Kapitalerhöhung an. Unterdessen hat die Fluggesellschaft auch ein Übernahmeangebot eines Kaufinteressenten nach eigenen Angaben abgelehnt. Die EasyJet-Aktie kracht nach unten. EasyJet will sich mit der Ausgabe neuer Aktien etwa 1,2 Milliarden britische Pfund (umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro) an frischem Kapital von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...