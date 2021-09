Anhaltende Konjunktursorgen und die Zurückhaltung vor der EZB-Zinssitzung haben Europas Börsen am Donnerstag weiter ins Minus gedrückt.Paris / London - Anhaltende Konjunktursorgen und die Zurückhaltung vor der EZB-Zinssitzung haben Europas Börsen am Donnerstag weiter ins Minus gedrückt. Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,43 Prozent auf 4159,30 Punkte und steuert damit auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,31 Prozent auf 6647,94 Punkte nach unten und der britische FTSE 100 verlor...

Den vollständigen Artikel lesen ...