Der Fachverband Holzenergie spricht sich gegen die Umrüstung von Kohlekraftwerken auf Biomasse aus. Die Verbrennung von Holz solle so effizient, nachhaltig und zielgerichtet wie möglich erfolgen, so der Verband. Das sei weder mit Co-Firing noch mit einer Umrüstung alter Kohlekraftwerke vereinbar. Der nachwachsende Rohstoff Holz sei eine tragende Säule der Energiewende. Um bis 2045 Treibhausgasneutralität in Deutschland zu erreichen, ist auch der Einsatz von Biomasse für Kohlekraftwerke im Gespräch. ...

