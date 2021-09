Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei der heutigen EZB-Sitzung (09.09.) wird es in erster Linie um das PEPP-Ankaufprogramm gehen und wann dieses reduziert wird, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zur Erinnerung: Anfang des Jahres habe man im Rahmen dieses Programms rund 60 Mrd. Euro pro Monat an Anleihen angekauft. Dann habe die EZB auf der März-Sitzung angekündigt, das Volumen "signifikant" zu erhöhen, was als Reaktion auf die in dieser Zeit steigenden langfristigen US-Renditen habe interpretiert werden können. Seitdem habe sich überraschenderweise der Renditeanstieg in den USA trotz guter Konjunkturentwicklung nicht fortgesetzt, sondern die Renditen hätten vielmehr den Rückwärtsgang eingelegt. Diese Bewegung hätten die Bunds hierzulande nachvollzogen. ...

