NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet anlässlich der angekündigten Kapitalerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Analyst Daniel Roeska sieht zwar laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie keinen Kapitalbedarf. Die Maßnahme bedeute aber, dass die Briten im nächsten Geschäftszyklus in Wachstum investieren könnten, anstatt die Barmittelzuflüsse in Bilanzreparaturen stecken zu müssen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:03 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXGB00B7KR2P84