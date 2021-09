NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach der Ausgabe neuer mittelfristiger Unternehmensziele im Vorfeld einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Mitte der neuen Zielspanne für den Konzernumsatz im Jahr 2025 liege mit rund 25 Milliarden Euro etwa vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:55 / BST

