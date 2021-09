9. September 2021, Vancouver, British Columbia: Hello Pal International Inc. ("Hello Pal" oder das "Unternehmen") (CSE:HP Frankfurt:27H OTC:HLLPF), Anbieter einer schnellwachsenden internationalen, sozialen Crypto-Plattform, die Live Streaming und Sprachenlernen ermöglicht, freut sich, die Beauftragung von Maxim Group LLC ("Maxim") mit allgemeinen Beratungs- und Investment Banking-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der potenziellen Notierung von Hello Pals Stammaktien am NASDAQ-Kapitalmarkt ("NASDAQ") im Jahr 2022 bekanntzugeben.

Durch die Notierung an der NASDAQ will Hello Pal neue Exposition erzielen und Zugang zu einer größeren Basis von institutionellen und Kleinanlegern in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene gewinnen. Hello Pal betrachtet die NASDAQ als die wichtigste Börse der Welt für Technologieunternehmen. Die Geschäftsleitung glaubt, dass die Notierung bedeutende Wertschöpfung für Hello Pal erbringen wird. Die Notierung der Hello Pal-Stammaktien an der NASDAQ unterliegt der Genehmigung durch diese Börse und der Erfüllung aller Notierungsanforderungen, und es besteht keine Garantie, dass diese Anforderungen erfüllt werden.

KL Wong, Chief Executive Officer von Hello Pal, bemerkt: "Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt nach vorne mit unserem neuen Strategieberater Maxim zu unternehmen. Maxims Expertise im US-Kapitalmarkt und im Verfahren zur Notierung an der NASDAQ unterstützt Hello Pal und seine Aktionäre. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei unserem weiteren Wachstum".

Hello Pal plant derzeit keine Finanzierungen im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ und freut sich darauf, seine Aktionäre über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden zu halten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Maxim eine Bargebühr und bis zu 400.000 beschränkte Stammaktien bei der Erreichung bestimmter Meilensteine erhalten. Die anfängliche Laufzeit der Vereinbarung ist ein Zeitraum von zwölf (12) Monaten.

Über Maxim LLC

Maxim Group LLC ist ein Unternehmen mit umfassenden Dienstleistungen im Bereich Investment Banking, Wertpapiere und Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in New York. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl finanzieller Dienstleistungen, einschließlich Investment Banking, privater Vermögensverwaltung, und weltweiter Dienste in Verkauf und Handel mit institutionellen Eigenkapitalanlagen, festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten, Anlagenforschung und erstklassiger Maklerdienste für diverse Unternehmenskunden, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen. Maxim Group ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und dem Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) registrierter Börsenmakler und Mitglied der folgenden Organisationen: Financial Industry Regulatory Authority (FINRA); Securities Insurance Protection Corporation (SIPC); NASDAQ Stock Market und NYSE Arca, Inc. Weitere Informationen zu Maxim Group sind unter www.maximgrp.com verfügbar.

Um Hello Pal, Language Pal, Travel Pal oder die proprietären Phrasebooks herunterzuladen, besuchen Sie bitte den iOS oder Android Store.

Über die Hello Pal-Plattform

Die Hello Pal-Plattform ist eine proprietäre Suite mobiler Anwendungen, die auf einer benutzerfreundlichen Messaging-Oberfläche basiert und sich auf soziale Interaktion, Sprachenlernen und Reisen konzentriert. Hello Pal wurde von Grund auf für eine einfache Bedienung entwickelt und ermöglicht Benutzern, unabhängig von der Sprache des Gesprächspartners, in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Die übergeordnete Mission von Hello Pal ist es, die Welt durch soziale Interaktion, Sprachenlernen und Reisen näher zusammenzubringen. Indem wir eine Plattform schaffen, auf der man ganz einfach und sofort mit anderen Personen auf der ganzen Welt interagieren kann, und ihnen die Tools für eine positive und unterhaltsame Kommunikation bereitstellen, hoffen wir, unseren Teil (wie klein er auch immer sein mag) dazu beizutragen, dass Verständnis und Toleranz zwischen den Menschen weltweit wachsen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider; sie sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Hello Pal weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Hello Pal liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen von Hello Pal beschrieben, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Obwohl Hello Pal derzeit Umsätze generiert, befindet sich Hello Pal noch in der Wachstumsphase, und diese Umsätze sind noch nicht profitabel. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehört ohne Einschränkung, dass Hello Pal eine Notierung an der NASDAQ erwirken wird und dass das Unternehmen alle Notierungsanforderungen der NASDAQ erfüllt. Hello Pal ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

