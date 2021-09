DJ EUREX/Bund-Future kaum verändert - EZB lässt sich Türen offen

Das Gros der Marktteilnehmer hatte darauf gesetzt, dass die EZB das Wording ändern wird - nun hat sie es getan. So will sie nun die Anleihekäufe mit einer moderat niedrigeren Geschwindigkeit fortführen, so sollen die PEPP-Käufe im vierten Quartal etwas niedriger als im 2Q und 3Q ausfallen. Ob dies dann 60 oder 70 Milliarden Euro im Monat sein werden, bleibt derweil offen. Zudem lässt sie sich alle Türen offen, so müsse das PEPP-Volumen nicht ausgeschöpft, könne aber erhöht werden. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 6 Ticks auf 171,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,91 Prozent und das Tagestief bei 171,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.1826 Kontrakte.

September 09, 2021 08:02 ET (12:02 GMT)

