Berlin/München (ots)- DAZN holt Ralf Rangnick als neuen Top-Experten für die UEFA Champions League- Erster Live-Einsatz auf DAZN am 2. Spieltag beim Spiel FC Bayern vs. Dynamo Kiew- Zusätzlich neues Non-Live-Format "Decoded" mit Ralf Rangnick und Alex Schlüter- UEFA Champions League Auftakt von Dortmund, Wolfsburg und Leipzig sowie zahlreiche internationale Top-Spiele und die Konferenz exklusiv auf DAZNDAZN rüstet sich für die Gruppenphase der UEFA Champions League. Mit Ralf Rangnick verstärkt ab sofort einer der erfahrensten und begehrtesten deutschen Fußball-Experten das DAZN-Team für die UEFA Champions League. Die weltweit führende Sport-Plattform überträgt ab der kommenden Woche für alle Fans nahezu die komplette Königsklasse live und exklusiv und hat im Rahmen eines Pressevents (https://www.youtube.com/watch?v=UqIeb0nkcwc) heute weitere Informationen dazu bekanntgegeben.Rangnick als UEFA Champions League Experte + eigenes Show-Format mit Alex SchlüterDie Fans werden Ralf Rangnick auf DAZN in zwei Rollen erleben: Einmal als klassischen Experten, der im Vorlauf, der Halbzeit und Nachlauf sowie als Co-Kommentator während des Spiels tiefgehend analysiert. Seinen ersten Live-Einsatz für DAZN wird der 63-Jährige am 2. Spieltag (29.09.2021) beim Spiel des FC Bayern München gegen Dynamo Kiew haben. Darüber hinaus wird DAZN-Moderator Alexander Schlüter gemeinsam mit dem ehemaligen Trainer und Manager im neuen Non-Live-Format "Decoded" ausgewählte nationale und internationale Klubs en Detail analysieren; von der Jugendarbeit bis zum Management, vom Trainingsplatz bis zum Stadion."Wir sind sehr glücklich, den erfolgreichsten Vereinsentwickler, Talenteförderer und Trainerentdecker der Bundesliga als Experten für DAZN gewonnen zu haben. Ralf Rangnicks detaillierte Analysen werden die Champions-League-Berichterstattung ungemein bereichern und den Zuschauern hoch-interessante Einblicke ins Innerste des Fußballs verschaffen", so Michael Bracher, SVP Production & Editorial DAZN DACH."Mir hat es schon immer sehr viel Spaß bereitet, Inhalte zu vermitteln. Deshalb war ich früh als Jugendtrainer tätig und habe ursprünglich Lehramt studiert. Für mich schließt sich also mit der Arbeit als Experte für DAZN ein Kreis. Ich bin seit mittlerweile über 25 Jahren im Profifußball aktiv und freue mich sehr darauf, allen Zuschauern etwas aus meiner Erfahrung weiterzugeben", sagt Ralf Rangnick.DAZN überträgt erstmals eine UEFA Champions League KonferenzWenn am 14. September die Gruppenphase startet, überträgt DAZN den Auftakt zwischen dem OSC Lille und dem VfL Wolfsburg exklusiv. Direkt am nächsten Tag folgen die Auftaktpartien von Borussia Dortmund bei Besiktas Istanbul und RB Leipzig bei Manchester City. Zusätzlich kommen alle Fans an jedem Spieltag in den Genuss internationaler Top-Spiele, wie zum Start zum Beispiel zwischen Inter Mailand und Real Madrid oder dem FC Liverpool und AC Mailand.Erstmals wird DAZN außerdem für alle Fans, die keine Highlights verpassen wollen, eine Konferenz aus der UEFA Champions League anbieten - sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Bei den Topspielen wird es wie bereits in der Bundesliga zudem eine 60-minütige "Countdown"-Show geben. Fans können aber natürlich auch weiterhin ihr eigener Regisseur sein, aus diversen Non-Live-Formaten rund um die UEFA Champions League (Analysen, Interviews, Previews uvm.) wählen und sich so individuell auf den Champions-League-Abend einstellen.Pressekontakt:Dominik Bethke, PR Manager, DAZN DACHDAZN GroupMail: PR-DACH@dazn.comOriginal-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133863/5016206