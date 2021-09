Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) wird ein virtuelles Webinar und eine Telefonkonferenz für Investoren im Anschluss an die Vorlage des Zwischenabschlusses für das zweite Quartal 2021 und der Management Discussion Analysis ("MD&A"), die am Montag, den 30. März 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurden, veranstalten.

Am Donnerstag, dem 16. September 2021, um 10.30 Uhr PT 13.30 Uhr ET 19.30 Uhr MEZ, veranstaltet das Unternehmen ein virtuelles Webinar für Investoren, um seine Entwicklung und Wachstumsstrategie zu erörtern und der Investorengemeinschaft einen allgemeinen Überblick über den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung zu geben.

Im Anschluss daran findet live eine Fragerunde für Investoren, Analysten und Medien statt.

Einzelheiten zum Webinar

Datum: Donnerstag, 16. September 2021

Uhrzeit: 10.30 Uhr PT 13.30 Uhr ET 19.30 Uhr MEZ

Redner: Michael Robinson, CEO von Ynvisible Interactive Inc.

Webcast URL: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pZcR3KBKQKehjF1pnz_5Iw

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible strebt eine Position als führender Anbieter im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und intelligenter Objekte. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Graphiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Ramin Heydarpour", Chairman of the Board, Ynvisible Interactive Inc.

