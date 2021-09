Der Goldpreis kämpft darum, die 1.800-Dollar-Marke, die in dieser Woche unterschritten wurde, zurückzugewinnen. Derweil verlieren die Analysten der Societe Generale allmählich die Geduld mit dem Edelmetall. Der Goldpreis habe es in den vergangenen Wochen trotz eines Umfelds von steigender Inflation und niedrigen Realzinsen nicht geschafft, ein neues Momentum zu entwickeln, schreiben die Analysten in ihrem jüngsten Report."Wir sind auf kurze Sicht immer noch leicht positiv gestimmt, da wir davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...