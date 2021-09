InMoment erweitert sein Angebot an Lösungen für das Customer Experience Management (CXM) durch die jüngste Übernahme, die der XI-Plattform von InMoment eine robuste Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinelles Lernen (ML) hinzufügt

Die Lexalytics-Engine ermöglicht es Unternehmen, alle Arten von strukturierten und unstrukturierten Daten zu erfassen und zu analysieren und Verbesserungen vorzunehmen. Sie lässt sich nahtlos mit Hunderten von Datenquellen und Partnersystemen verbinden und festigt die Position von InMoment als Marktführer im Bereich der Verbesserung der Kundenerfahrung.

InMoment,der führende Anbieter von Experience Improvement (XI) -Lösungen, gab heute den Abschluss der Übernahme von Lexalytics bekannt, dem führenden Anbieter von Cloud- und On-Premise-Lösungen für natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und maschinelles Lernen (ML), die strukturierte Daten, Text und unstrukturierte Daten aus beliebigen Quellen in verwertbare Informationen für die kundenorientiertesten Marken der Welt verwandeln.

InMoment Completes Acquisition of Lexalytics, the Leader and Pioneer of Structured and Unstructured Data Analytics (Photo: Business Wire)

Da Unternehmen bestrebt sind, sich in einer neuen Kunden- und Mitarbeiterlandschaft zurechtzufinden und differenzierte Erfahrungen zu liefern, ist die Nutzung der riesigen Menge an unstrukturierten Daten, um die Anforderungen und Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern besser zu verstehen, wichtiger denn je. Lexalytics verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung mit strukturierten und unstrukturierten Daten sowie über hochmoderne Cloud- und On-Premise-Textanalyselösungen, die über Befragungen hinausgehen und soziale Netzwerke, Call Center, Sprachdaten, Bewertungen, Support-Tickets, Chat-Protokolle und viele weitere Datenkanäle umfassen.

"Mit Lexalytics bringen wir die leistungsstärksten strukturierten und unstrukturierten Datenanalyse-Engines mit unserer preisgekrönten XI-Plattform zusammen, um Unternehmen die einzigartige Möglichkeit zu geben, Feedback mit beispielloser Klarheit zu analysieren und über Umfragen hinauszugehen, um ihre Kunden und Mitarbeiter dort zu treffen, wo sie sind mit einem tieferen Verständnis ihrer Reise, Emotionen, Absichten und dem mit einem Erlebnis verbundenen Aufwand. Wir freuen uns, das außerordentlich talentierte Lexalytics-Team bei InMoment willkommen zu heißen", sagt Stephan Thun, Managing Director und President EMEA von InMoment.

"Bei Lexalytics geht es darum, Kunden dabei zu helfen, aussagekräftigere Informationen in strukturierten und unstrukturierten Datenquellen zu entdecken, damit sie fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen können", so Jeff Catlin, CEO von Lexalytics. "Durch den Zusammenschluss mit InMoment haben wir die bemerkenswerte Möglichkeit, unseren Kunden auf der ganzen Welt zusätzliche innovative Lösungen und transformatives Fachwissen zu bieten."

Diese Kombination bietet Unternehmen, die private, öffentliche oder hybride Cloud-Textanalyse-Infrastrukturen benötigen, eine enorme Flexibilität und erschließt mit nativer Textanalyse in 24 Sprachen und den meisten Branchendatensätzen aller anderen Anbieter spannende neue Marktchancen.

Die Lösungen von InMoment können in einer Vielzahl von Branchen für Social Media Monitoring, People Analytics und Voice of the Employee, Reputation Management und Voice of the Customer sowie für Programme zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eingesetzt werden.

Führende Marken wie Hootsuite, Transcom Worldwide, Altair, Kaplan, und Biogen verlassen sich auf Lexalytics, um verwertbare Erkenntnisse aus jeder Kunden-, Mitarbeiter- und Marktinteraktion zu gewinnen.

Die Mitarbeiter von Lexalytics, einschließlich des Gründers Jeff Catlin, werden weiterhin in ihren Funktionen tätig sein und eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der strukturierten und unstrukturierten Analysen und Initiativen von InMoment spielen.

Über InMoment

InMoment existiert, um Erfahrungen zu verbessern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Kunden-, Mitarbeiter- und Geschäftsanforderungen zu verbessern. Das Herzstück unserer Arbeit ist die Verbindung unserer Kunden mit dem, was am wichtigsten ist, durch eine einzigartige Kombination von Daten, Technologie und menschlicher Expertise. Mit unserer hochmodernen Technologieplattform, jahrzehntelanger Fachkompetenz und globalen Expertenteams bieten wir einen einzigartigen Fokus auf Experience Improvement (XI), um unseren Kunden zu helfen, die entscheidenden Momente für sich zu nutzen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und erfahren Sie mehr unter inmoment.com

Über Lexalytics

Lexalytics verarbeitet täglich weltweit Milliarden von Wörtern für Datenanalyseunternehmen und Datenanalystenteams in Unternehmen, die aus Textdaten aussagekräftige Geschichten erzählen müssen. Die Produkte Salience, Semantria und Lexalytics Intelligence Platform des Unternehmens kombinieren die Verarbeitung natürlicher Sprache mit künstlicher Intelligenz, um Text in all seinen Formen in verwertbare Daten zu verwandeln. Lexalytics-Lösungen können vor Ort, in der Cloud oder in einer hybriden Cloud-Infrastruktur eingesetzt werden, um kontextreiche Muster und Erkenntnisse für Voice of Customer, Voice of Employee, Customer Experience Management, Marktforschung, Social Listening, News Monitoring und andere Business Intelligence-Programme zu ermitteln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lexalytics.com.

Contacts:

Kristi Knight, InMoment, kknight@inmoment.com

Andrea Kulkarni, Lexalytics, andrea.kulkarni@lexalytics.com