Wuxi, China (ots/PRNewswire)Am 6. September fand in der Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd. die Verleihung der VDE-Zertifizierung für die Midea Laundry Division statt. Zu der Zeremonie waren hochrangige Gäste der Midea Laundry Division und des VDE INSTITUTE eingeladen.Zu den hochrangigen Gästen des VDE INSTITUTE gehörten Herr Hong Wei, Hauptvertreter des VDE China Representative Office; Frau Cang Yan, Chefexpertin des VDE China; Herr Dean Wen, Generaldirektor des VDE Renewable Energy China; und Herr Daniel Roehrs, Generaldirektor des VDE China.Zu den Gästen der Midea Laundry Division, die an dieser Zeremonie teilnahmen, gehörten Herr George Guo, Generaldirektor des Übersee-Marketing, Herr Xu Pengcheng, Direktor des F&E Zentrums, Herr Wang Haifeng, Direktor des Inland-Produktentwicklungszentrum des F&E Zentrums, Herr Yan Shulin, Direktor des Übersee-Produktentwicklungszentrum des F&E Zentrums, und Herr Gao Hongxi, Experte im Zentrum für Fortgeschrittene F&E entrums usw..Bei der Zeremonie wurden fünf professionelle VDE-Zertifizierungen verliehen: VDE "Neue EU-Energieklasse A"; VDE "Geräusch- und vibrationsarme Zertifizierung"; VDE "Zertifizierung für Vibrationsreduzierung"; VDE "Hygienezertifizierung"; VDE "Testdaten-Akzeptanzprogramm-Zertifizierung" für das Akustiklabor des Forschungsinstituts für Spitzentechnologie der Midea Laundry.Zu Beginn der Zeremonie hielt Herr Daniel Roehrs, Generaldirektor des VDE China, eine Rede im Namen des VDE. Er sagte, dass Midea als eine der besten internationalen Marken in der Haushaltsgeräteindustrie viele Erwartungen an die Entwicklung der Energieeffizienz in der Zukunft hat und der VDE hofft, Midea Laundry entsprechend zu unterstützen. Er wies darauf hin, dass der globale Klimawandel die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Midea Laundry ist die erste und einzige chinesische Marke, deren Produkte in den Gewichtsklassen 7, 8, 9 und 10 Kilogramm alle die VDE-Prüfungen der neuen EU-Energieklasse A bestanden haben. Er ist davon überzeugt, dass der VDE und Midea in Zukunft eine solidere Zusammenarbeit entwickeln werden.Anschließend gab Herr Hong Wei, Hauptvertreter des VDE China Representative Office, eine ausführliche Einführung in die "Neue EU-Energieklasse A" des VDE. Er wies darauf hin, dass die Energieeffizienz-Zertifizierung von Waschmaschinen seit 1995 schnell zum aussagekräftigsten Label und zu einem wichtigen Verkaufsargument auf dem europäischen Markt geworden ist. Im Jahr 2017 begannen die neue EU-Energielabel-Richtlinie und neue Normen, das Energieeffizienzniveau zu verbessern, und das VDE-Energieexperten-Team begann im selben Jahr die Zusammenarbeit mit Midea Laundry. In diesem Zeitraum haben der VDE und Midea Laundry gemeinsam eine VDE-Expertenplattform aufgebaut, der mehr als ein Dutzend Experten für die Bereiche Sicherheit, Energie, Waschleistung, Trockenleistung, Hygiene, Lärm und Vibration angehören. Die Plattform führt regelmäßig externe Tests und Schulungen durch.Zeitgleich übermittelte der VDE-Vorstandsvorsitzende Sven Öhrke eine Glückwunschbotschaft aus Deutschland in Form eines VideosNach der Ansprache begann die offizielle Preisverleihung. VDE "Neue EU-Energieklasse A", VDE "Geräusch- und vibrationsarme Zertifizierung", VDE "Zertifizierung für Vibrationsreduzierung", VDE "Hygienezertifizierung", VDE "Testdaten-Akzeptanzprogramm-Zertifizierung" - Trophäen und Zertifikate wurden nacheinander vor Ort verliehen.Am Ende der Zeremonie hielt Herr Xu Pengcheng, Direktor des F&E Zentrums, eine abschließende Rede. Herr Xu sagte, dass Midea Laundry schon seit vielen Jahren mit dem VDE zusammenarbeitet. Der VDE steht für die höchste Stufe der weltweiten Prüfung und Zertifizierung. Da Midea Laundry seine Globalisierung weiter vorantreibt, ist das Unternehmen auf die Unterstützung des VDE angewiesen, um umweltfreundliche, gesunde und grüne Produkte zu entwickeln.Im Rahmen des allgemeinen Trends der weltweiten Diversifizierung und Globalisierung ist die Globalisierung und Internationalisierung von Produkten ein wichtiges Thema geworden. Die Erlangung einer Reihe professioneller VDE-Zertifizierungen für Midea-Waschmaschinen ist nicht nur ein Zeichen für die Anerkennung der Energieeffizienz von Midea-Produkten durch die internationale Gemeinschaft, sondern auch ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Internationalisierung von Midea-Waschmaschinen. Midea Laundry wird auch in Zukunft verstärkt in die technologische Forschung investieren und sich für die Entwicklung umweltfreundlicher, gesunder und qualitativ hochwertiger Produkte einsetzen, die den Marktbedürfnissen entsprechen, und die Stimme der Benutzer als Richtschnur für zukünftige Innovationen nutzen!