Der deutsche Pharmakonzern Bayer ist zusammen mit Continental am heutigen Donnerstag das Schlusslicht im DAX. In der Spitze verlor der Wert rund vier Prozent an Wert. DER AKTIONÄR warnte bereits im Vorfeld vor Rücksetzern bei der Aktie. So sollten Anleger nun weitermachen.Zuletzt ist es um die Bayer-Aktie ruhig geworden. Nach den herben Kursverlusten infolge schwacher Quartalszahlen konsolidierte sie in einer schmalen Seitwärtsrange zwischen 47,57 und 48,30 Euro. Am gestrigen Mittwoch rutschte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...