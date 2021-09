Am jüngsten Standort des weltweiten Produktionsnetzwerks hat BMW mit der Fertigung des 2er Coupé begonnen. Um das Werk in San Luis Potosí für das weitere Fahrzeugmodell zu befähigen, investierte der OEM dort 125 Millionen US-Dollar. Der Startschuss für das Werk im mexikanischen San Luis Potosí fiel im Jahr 2019, womit es im weltweiten Produktionsnetzwerk das jüngste ist. Am mittelamerikanischen Standort läuft die 3er-Limousine vom Band. Zwischenzeitlich wurde er für die Herstellung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen und deren weltweiten Vertrieb ausgebaut. BMW hat das Werk so flexibel konzipiert, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...