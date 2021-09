Die Bundesnetzagentur hat heute die Zuschläge in der ersten Ausschreibung für Offshore-Windenergie im zentralen Modell bekannt gegeben. Gebotstermin war der 1. September 2021. Auf allen drei Flächen lag der Zuschlagswert bei 0 Cent/kWh. Gegenstand der Ausschreibung waren drei für die Offshore-Windenergie voruntersuchte Flächen mit einem Ausschreibungsvolumen von insgesamt 958 MW. Zwei Flächen mit der Bezeichnung N-3.7 und N-3.8 liegen in der Nordsee. Die Fläche mit der Bezeichnung O-1.3 liegt in ...

