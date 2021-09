An der Wall Street deutet sich ein weiterer Verlusttag an - es wäre der vierte in Folge, sofern sich die Börsen bis Handelsende nicht erholen. Offensichtlichster Grund für den erneuten Rückgang ist das Fehlen positiver Impulse und so ziehen sich die Anleger im statistisch gesehen schlechtesten Börsenmonat des Jahres an die Seitenlinie zurück. Im Fokus stehen am Donnerstag vor allem Einzeltitel, wie die Aktie von Gamestop nach den Q2-Zahlen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

