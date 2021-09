Zwischen März letzten Jahres und Mai 2021 stieg die Aktie von Dow von 21,85 auf 71,38 US-Dollar an und erreichte damit ihr projiziertes Kursziel gelegen am 188,2 % Fibonacci-Retracement. Anschließend drehte der Wert zur Unterseite ab und begab sich zunächst in den Bereich des EMA 50. Seit Anfang Juli herrscht wieder eine Aufwärtsbewegung, vermutlich aber in einer bärischen Flagge, die kurz vor ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...