Putin und Lukaschenko lassen ihre militärischen Muskeln spielen. Annähernd 200.000 Soldaten bieten sie bei dem Großmanöver "Sapad" auf. Man sollte das Manöver dennoch nicht als unmittelbare Bedrohung des Westens werten. Schließlich gibt es die russisch-belarussischen Militärübungen schon seit 2009, und die Nato veranstaltet nicht weniger regelmäßig Großmanöver in Europa.



Zur Wirklichkeit gehört aber auch, dass der Kreml seit der Krim-Annexion 2014 in der Region zwischen Schwarzem Meer und Ostsee eine anhaltend offensive Geopolitik betreibt. Die Sorgen in den westlichen Nachbarstaaten sind deshalb verständlich.



