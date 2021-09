Die Anleger haben am Donnerstag erleichtert auf die geldpolitischen Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert. Von Analysten als "Minimum an Reaktion" bezeichnete Beschlüsse waren das, was sie hören wollten. Nach schwachem Start schaffte es der DAX am Nachmittag zeitweise klar ins Plus, bevor im Späthandel der Schwung nachließ. Aus dem Handel ging er 0,1 Prozent höher bei 15.623 Punkten. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Börsenwerten stieg noch etwas deutlicher um knapp ein halbes ...

