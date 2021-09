DGAP-Ad-hoc: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

NEXR Technologies SE senkt Prognose 2021 aufgrund Corona-bedingter Verzögerungen bei Markteinführung von Produkten



09.09.2021 / 19:06 CET/CEST

NEXR Technologies SE senkt Prognose 2021 aufgrund Corona-bedingter Verzögerungen bei Markteinführung von Produkten Berlin, 09. September 2021 Der Verwaltungsrat der NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) senkt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 aufgrund Corona-bedingter Verzögerungen bei der Markteinführung von Produkten. Infolge des verzögerten Starts von Pilotprojekten mit Kooperationspartnern insbesondere in kontaktintensiven Wirtschaftsbereichen wie dem Mode-Einzelhandel und der Fitnessbranche sowie der daraus resultierenden Verschiebung erwarteter Umsätze aus der Intensivierung von Partnerschaften rechnet der Verwaltungsrat auf Gesamtjahressicht 2021 nunmehr mit Umsatzerlösen von EUR 0,4 Mio. bis EUR 0,8 Mio. (zuvor: EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio.) sowie einem Jahresfehlbetrag von EUR 14,8 Mio. bis EUR 15,5 Mio. (zuvor: Jahresfehlbetrag EUR 12,5 Mio. bis EUR 13,5 Mio.). Das entspräche für 2021 einem Wachstum der Umsatzerlöse von rund 33 % bis zu 167 % gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 0,3 Mio. und damit einer Verbesserung der operativen Entwicklung. 2020 hatten sich die Umsätze noch aufgrund ausgebliebener Dienstleistungsaufträge rückläufig entwickelt. Im erwarteten Anstieg des Jahresfehlbetrags 2021 gegenüber dem Vorjahr ist die Auflösung latenter Steuern im Vergleichszeitraum 2020 zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung des gelungenen Anlaufs der Pilotprojekte sowie der positiven ersten Rückmeldungen der Vertragspartner erwartet der Verwaltungsrat der NeXR Technologies SE nach erfolgreichem Abschluss der Testphasen einen Ausbau der Partnerschaften und die Weiterentwicklung der Produkte sowie durch Neukundenakquisition dann auch Nachholeffekte in der Umsatzrealisierung. Die Corona-bedingten Verzögerungen bei Markteinführungen hatten keinen Einfluss auf den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2021. Die Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2021 ist für den 30. September 2021 vorgesehen.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

NEXR Technologies SE

Lydia Herrmann

Investor Relations

Charlottenstraße 4

10969 Berlin

Deutschland l.herrmann@nexr-technologies.com

www.nexr-technologies.com Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3

