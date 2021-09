Das von Nordea Asset Management (NAM) initiierte und geleitete Engagement gegen den Bau des Kohlekraftwerks Vung Ang 2 in Vietnam wurde für den PRI Award for Stewardship Initiative of the Year 2021 auf die Shortlist gesetzt. sagte Eric Pedersen, Leiter der Abteilung Responsible Investments bei Nordea Asset Management. NAM leitete im Oktober 2020 ein Konsortium aus 25 Investoren, die 4,8 Billionen Euro in Assets under Management vertraten. In einem Brief an die Eigentümer, Finanziers und Konstrukteure von Vung Ang 2, einem neuen ...

