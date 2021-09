Nach anfänglichem Rutsch ist der DAX am EZB-Tag ins Plus gelaufen. Haben die Währungshüter ihre Hausaufgaben zum Wohl der Aktien gemacht? Mit der Fortsetzung der Abgaben startete der Aktienmarkt heute in den EZB-Tag. Direkt in der Vorbörse unterbot der Index das Vortagestief und fiel damit in die skizzierte Kurslücke des August-Starts hinein. Dieser Bereich konnte zügig durchlaufen und dann die 15.500 angesteuert werden. Auch dort kam es im ersten ...

