Die US-Börsen haben am Donnerstag schwächer geschlossen. Sowohl die Standardwerte an der Wall Street als auch die technologielastigen Indizes an der Nasdaq gerieten nach zunächst freundlichem Start unter Druck und weiteten ihre Vortagesverluste noch etwas aus.Der Leitindex Dow Jones schloss mit minus 0,4 Prozent und rutschte mit 34.879 Punkte wieder deutlich unter die 35.000er-Marke. Der breit gefasste S&P 500 gab um 0,5 Prozent auf 4.493 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging ...

