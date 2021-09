Wie der Blogspot Hojas Bananeras im Juni berichtet, gab es 15% mehr Bananen als kanarische Bananen. Der verhältnismäßige Mangel an kanarischen Früchten wirkte sich auf ihre Preise aus, was Marktanteil zugunsten importierter Bananen kostete, die sich zwischen einem Minimum von 43% und einem Maximum von 66% bewegten. In dem ersten Halbjahr haben Bananen zwischen 37% und 56% des...

Den vollständigen Artikel lesen ...