HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Union

Kein Zweifel: Markus Söder kann kämpfen. Er wäre der geeignetere Kanzlerkandidat der Union gewesen - schon alleine, weil es dann ein Wahlkampf gewesen wäre und kein verkrampftes Kämpfchen, dessen Unterhaltungswert sich alleine aus den schwankenden Umfragewerten speist. Und genau darin sieht die Union ihre letzte Chance. Es spricht sogar vieles dafür, dass sich das Wahlergebnis am Abend des 26. September deutlich unterscheiden wird von den Umfragewerten. Dass CDU und CSU doch noch Platz eins belegen, weil die Stammwählerschaft auf Parteien setzt und bereit ist, auch einmal einen überforderten Bewerber mitzutragen. Aber mit wem wollen sie dann koalieren? Die SPD wird alles unternehmen, um das Kanzleramt zurückzuerobern. Die Grünen haben ihren Vorsprung ebenfalls durch die falsche Nominierung der Spitzenfrau verspielt, so dass es für sie bequemer wäre eine starke Rolle in einem Ampelbündnis zu spielen, statt sich von Union und FDP ideologisch zerreiben zu lassen./al/DP/zb