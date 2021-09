Wetter (ots) -Der Körper der Mama ist eine sich ständig verändernde und faszinierende Sache. Er wandelt sich, um das wachsende Baby aufzunehmen, aber er spiegelt auch auf seine Art alles wider, was im Verlauf der Schwangerschaft passiert ist: von morgendlicher Übelkeit, Stimmungsschwankungen oder geschwollenen Knöcheln bis hin zur Umstandskleidung - jede Phase der 9 Monate hinterlässt Spuren in der Psyche und in der Hautoberfläche!Die Rückentwicklung nach der Babybauchzeit (http://nadine.bringtdichweiter.de/) benötigt Zeit, aber auch Hilfestellung. Rückbildungsübungen helfen, den Beckenboden, den Babybauch und den vollständigen Körper zu straffen. Des Weiteren protegieren sie den Körper dabei, eine Rektusdiastase zu verschließen, Inkontinenz vorzubeugen und generell wieder an Ausdauer zu gewinnen. Damit Frauen gleichermaßen in der Corona-Zeit von der Kraft der Power Rückbildung einen Nutzen ziehen, bietet Hebamme Nadine Beermann ihre Fitnesskurse online an. In ihrem 12-wöchigen Online-Kurs "Power Rückbildung nach Schwangerschaft" unterstützt die versierte Hebamme Mütter dabei, ihren Body nach der Schwangerschaft zu verstärken und zu kräftigen.Die erste Zeit mit einem Baby ist für viele Mamas der Zeitraum, in dem sie ihren Körper wieder so stark und fit machen wollen. Zahllose Frauen erleben während der Schwangerschaft drastische Änderungen, aber sie haben gegebenenfalls erst nach der Entbindung des Babys die Möglichkeit, ihre Kondition aufzubauen. Andere stöbern nach Übungen, um ihren körperlichen Zustand zu fördern oder möchten einige Kilogramm an Gewicht verlieren. Ein gesunder Ersteinstieg funktioniert mit Fokus auf die Rückbildung. Nadine Beermann hat ihre Rückbildungskurse für ein gefahrloses Training aus der Hebammenpraxis ins Netz verlegt: Im Internet offeriert die vielgebuchte Geburtshelferin, Mutter und Rückbildungscoach ihr außergewöhnliches Rückbildungs- und Beckenbodenprogramm für Mamas an. Binnen von 12 Wochen lernen Frauen Techniken, welche sich mühelos in den Tag einbinden lassen.Als vollwertige Alternative zum Kurs in der örtlichen Hebammenpraxis bietet die Power Rückbildung nach der Geburt vor allem in Corona-Zeiten ein sicheres Angebot für mehr Kondition und Wohlbefinden nach der Entbindung des Säuglings. Anstatt "normaler" Sporteinheiten, die für frische Muttis oft noch nicht geeignet sind, beinhaltet das Angebot Bestandteile wie Beckenbodentraining, Problemzonen Training, Konditions- und Fitnesstraining im Besonderen für die Phase nach der Entbindung des Babys. Auch ein Spezialtraining gegen die Rektusdiastase (http://nadine.bringtdichweiter.de/) ist in den Techniken enthalten. Dieses Phänomen entsteht, wenn sich die beiden großen Muskelbänder der Bauchmuskulatur von dem sich ausdehnenden Uterus auseinandergedrückt werden. Genau dies kann die Muskeln in der Summe schwächen, zu Kreuzschmerzen und Problemen beim Anheben und Tragen führen. Spezialisierte Übungen helfen Müttern, die Diastase zurückzubilden und Krankheitssymptome zu lindern.Als geschulte Hebamme, Rückbildungscoach und Mutter verfügt Nadine Beermann über persönliche wie berufliche Kenntnisse in den Sparten Geburt und Rückbildung. Seit über zwei Jahrzehnten begleitet sie Frauen durch die Phase der Schwangerschaft, Entbindung des Babys und danach. Mit ihrem einzigartigen Online Rückbildungsprogramm ermöglicht sie es jetzt, orts- und zeitunabhängig die eigene Fitness zu verbessern und sich mit dem "neuen" After-Baby-Body anzufreunden. Zahlreiche Kundinnen profitierten schon von dem flexiblen Programm. Sie haben stets Zugriff auf den Kurs und können ihn in den Tagesablauf einarbeiten, wenn es gerade realisierbar ist.Den flexiblen Online-Kursus benutzen Mamas auf PC und Notebook oder auf dem Handy. Maßgeschneiderte Sportpläne und Übungen sorgen für bestmögliche Wirkung. Die Kosten für den 12 Wochenkurs tragen eine große Anzahl Krankenkassen freiwillig - hier lohnt es sich, nachzufragen.Mehr Information, auch zum Thema "Schwangerschaftsrückbildung Übungen online", erlangen Sie unter http://nadine.bringtdichweiter.de/Pressekontakt:Strohm & Brandt GbRTelefon 02335-8859036Email info@wachstumspartner.comOriginal-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154045/5016468