Mainz - Im neuen ZDF-"Politbarometer" gibt es in dieser Woche kaum Veränderungen. Die Sozialdemokraten erreichen wie in der Vorwoche 25 Prozent, CDU/CSU kommen erneut auf 22 Prozent, die Grünen bleiben unverändert bei 17 Prozent.



FDP und AfD kommen weiterhin jeweils auf 11 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und erreicht 6 Prozent. Die Freien Wähler, die aktuell nicht im Bundestag vertreten sind, erreichen 3 Prozent. Sonstige Parteien würden 5 Prozent wählen.



SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verliert wieder etwas in der Wählergunst. Laut ZDF-"Politbarometer" würden ihn 48 Prozent der Befragten am liebsten als Kanzler sehen (-5 Prozent), gefolgt von Armin Laschet, der 21 Prozent auf sich vereinen würde (+3 Prozent), Grünen-Chefin Annalena Baerbock käme auf 16 Prozent (+2).

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de