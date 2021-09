DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen auf Erholungskurs - Tokio und Hongkong sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den teils derben Verlusten vom Vortag sind die Aktienmärkte in Ostasien und in Sydney am Freitag auf Erholungskurs. Leicht negative Vorgaben aus den USA werden abgeschüttelt. In Tokio werden wieder Stimulihoffnungen gespielt mit Blick auf die laufende Suche der Regierungspartei LDP nach einem neuen Vorsitzenden und damit dem kommenden Ministerpräsidenten.

Der Nikkei-Index notiert 1,1 Prozent fester bei 30.341 Punkten. Mit 1,7 Prozent zeigt sich auch der Hongkonger Markt kräftig erholt von seinem am Donnerstag noch etwas stärker ausgefallenen Rücksetzer. An den anderen Plätzen fallen die Gewinne deutlich moderater aus.

Erholt zeigen sich in Hongkong auch die am Vortag noch stark unter Druck stehenden Aktien von Internetunternehmen wie Netease (+2,3%), Bilibili (+2,4%) oder Tencent (+1,7%). Hintergrund sind laut KGI Securities Medienberichte, wonach Peking die Zulassung neuer Online-Spiele im Zuge der Maßnahmen gegen Spielsucht nur verlangsamen, nicht aber komplett aussetzen will.

In Seoul können sich die an den Vortagen stark gebeutelten Aktien der beiden Fintech-Unternehmen Kakao (+2,0%) und Naver (+3,3%) etwas erholen. Auch dort hatten schärfere Vorgaben der Regulierer für Verstimmung gesorgt. Bei Kumho Electric kam zumindest zwischenzeitlich gut an, dass sich das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung Geld für den Ausbau des operativen Geschäfts besorgt. Mittlerweile beträgt das Plus nur noch 0,3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.401,00 +0,4% +12,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.341,28 +1,1% +10,0% 08:00 Kospi (Seoul) 3.126,74 +0,4% +8,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.709,05 +0,4% +6,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.139,24 +1,7% -3,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.090,91 +0,6% +7,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.575,46 -0,2% -1,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD EUR/USD 1,1830 +0,0% 1,1825 1,1822 -3,1% EUR/JPY 129,97 +0,2% 129,77 130,05 +3,1% EUR/GBP 0,8542 -0,0% 0,8545 0,8580 -4,4% GBP/USD 1,3850 +0,1% 1,3838 1,3779 +1,3% USD/JPY 109,87 +0,1% 109,74 110,00 +6,4% USD/KRW 1.168,94 -0,1% 1.169,83 1.169,89 +7,7% USD/CNY 6,4474 -0,1% 6,4554 6,4608 -1,2% USD/CNH 6,4424 -0,1% 6,4497 6,4594 -0,9% USD/HKD 7,7756 -0,0% 7,7775 7,7780 +0,3% AUD/USD 0,7383 +0,2% 0,7370 0,7368 -4,2% NZD/USD 0,7122 +0,2% 0,7105 0,7103 -0,9% Bitcoin BTC/USD 46.758,01 +0,6% 46.481,78 46.228,01 +61,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,44 68,14 +0,4% 0,30 +42,6% Brent/ICE 71,84 71,45 +0,5% 0,39 +41,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,00 1.794,63 +0,2% +3,37 -5,3% Silber (Spot) 24,18 24,03 +0,6% +0,15 -8,4% Platin (Spot) 982,45 981,48 +0,1% +0,98 -8,2% Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,7% +0,03 +22,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2021 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.