Knapp zwei Wochen nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes westlicher Staaten in Afghanistan ist am Donnerstag wieder ein erster Flug mit Zivilsten an Bord in Kabul gestartet. Die Passagiermaschine der Qatar Airways landete mit über Hundert Menschen an Bord - darunter auch Deutsche - in Doha.

