"Die Massnahme mit dem stärksten Effekt auf Longevity und das gesunde Altwerden heisst ganz einfach: «Fasten». Das ist wissenschaftlich vielfach belegt."Von Helmuth Fuchs Herr Reichmuth, Longevity, oder Langlebigkeit, tönt ein wenig nach der Suche des heiligen Grals, dem Wunsch, ewig jung zu sein. Wollen Sie das ewige Leben ermöglichen? Tobias Reichmuth: Der Wunsch nach ewiger Jugend bleibt derzeit ein Wunsch. Was aber heute bereits machbar ist, die die Verlängerung des sogenannten «Health-Spans», also der Zeitspanne, in der man gesund und fit ist.

