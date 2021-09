Bereits seit 1998 schreibt der FSK seinen jährlich zu vergebenden Innovationspreis aus. 22 Jahre lang wurde dieser in den Kategorien Design und Gestaltung sowie Technologie (Verarbeitung und Chemie) vergeben. In 2022 haben Bewerber um den Innovationspreis erstmals die Möglichkeit, Produkte und Innovationen mit Werkstoffbezug in der Kategorie "Nachhaltigkeit" einzureichen. Der FSK-Innovationspreis 2022 soll den Branchennachwuchs inspirieren, konkrete sowie nachhaltige Innovationen oder Zukunftskonzepte ...

