Lenovo präsentiert auf der Tech World Lenovo TruScale als "Everything-as-a-Service"-Plattform, ein erweitertes Edge-to-Cloud-Portfolio, Software, eine neue KI-Plattform, umweltfreundliche und verantwortungsvolle Innovationen sowie ein breites Angebot an den neuesten Yoga- und Chromebook-Laptops, Tablets, Monitoren und mehr.

Auf der siebtenglobalen Technologieveranstaltung Tech World stellte Lenovo heute eine Reihe neuer Innovationen vor von einem stark erweiterten "Everything-as-a-Service"-Geschäftsmodell mit Lenovo TruScale über eine Reihe neuer Edge-to-Cloud-Infrastruktur- und Rechenzentrumsprodukte bis hin zu einer breiten Palette neuer Laptops, Tablets, Monitore sowie Edge-Computing- und Zubehörgeräte, die Unternehmen und Verbrauchern dabei helfen sollen, sich in der "nächsten Realität" zurechtzufinden.

Neben der Bekanntgabe einer Reihe neuer Produkte und Dienstleistungen hielt Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo, eine Keynote-Rede, in der er auf die wichtigsten Trends einging darunter das Fortbestehen hybrider Work-Life-Lösungen, die Nachfrage nach anspruchsvolleren Infrastrukturdiensten sowie die Aussichten und die Macht der künstlichen Intelligenz, die dazu beitragen wird, die Welt des Lebens, Lernens, Arbeitens und der Vernetzung in den kommenden Jahren zu gestalten. Yang wurde von Führungskräften von Lenovo und führenden globalen CEOs von Großunternehmen wie Microsoft, Intel, Deloitte, SAP, VMWare und Nutanix begleitet. Globale Kunden wie WPP und Ducati berichteten ebenfalls über Innovationen und Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, auch in der heutigen herausfordernden weltweiten Landschaft zu bestehen. Mehr als 70.000 Menschen haben sich für das globale Tech-Event angemeldet, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren.

"Die nächste Realität ist da, und sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen haben jetzt unterschiedliche Bedürfnisse und Einsatzmöglichkeiten für intelligentere Technologien", sagte Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo. "Lenovo ist fokussiert und bereit, unsere Lösungen für diese neue Realität bereitzustellen. Von unseren hybriden Lösungen für die Arbeit und das Leben, dem Edge-to-Cloud-Portfolio, dem neuen Everything-as-a-Service-Geschäftsmodell unter Lenovo TruScale über Lenovo Brain und KI-Technologien bis hin zu unserem Einsatz für grüne und verantwortungsvolle Innovationen Lenovo setzt sich für kontinuierliche Innovationen ein, um unsere Kunden und die Welt bei der digitalen und intelligenten Transformation zu unterstützen."

Transformation zu Everything-as-a-Service durch Erweiterung von Lenovo TruScale

Lenovo baut seine Marke TruScale über die Infrastrukturdienste hinaus aus und bringt alle seine as-a-Service-Angebote unter ein gemeinsames Dach, um eine wirklich globale Lösung anzubieten, die alles, von der Hosentasche bis zur Cloud, über einen einzigen Vertragsrahmen zugänglich macht. Lenovo TruScale bietet Unternehmen jeder Größe die Flexibilität, die sie brauchen, um mit einem skalierbaren, Cloud-ähnlichen Nutzungsmodell und planbaren Zahlungsoptionen für Hardware- und Service-Inklusionen wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieser Übergang zu einer vollständig integrierten As-a-Service-Strategie lässt die Vision des Unternehmens Wirklichkeit werden, seine Geschäftsbereiche für intelligente Geräte, intelligente Infrastrukturen und intelligente Lösungen auf eine neue Art und Weise für Kunden zusammenzuführen, um gemeinsame geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen und IT-Führungskräften die nötige Leistungsfähigkeit und Flexibilität zu bieten, um entsprechend dem Wachstum des Unternehmens zu zahlen. Mit Lenovo TruScale werden die Infrastrukturlösungen der IT-Verantwortlichen in vollem Umfang verwaltet, so dass die Kunden die Vorteile einer lokalen Cloud-Umgebung nutzen können, ohne sich um die Datenverwaltung in einer hybriden Umgebung kümmern zu müssen.

Lenovo Brain: Förderung der intelligenten Transformation in der nächsten Realität

Dr. Yong Rui, Chief Technology Officer und Senior Vice President von Lenovo, stellte in seiner Keynote die Schlüsseltechnologien von Lenovo Brain vor, der von Lenovo selbst entwickelten, auf die industrielle Transformation ausgerichteten KI-Plattform, die zur Lösung von Kundenproblemen in unterschiedlichen Branchen wie der Produktion, dem Gesundheitswesen und der Bildung beitragen soll. Lenovo Brain wurde zunächst als KI-Plattform konzipiert, um Lenovos eigenen intelligenten Wandel zu unterstützen von der natürlichen Interaktion der Lenovo-Geräte mit den Nutzern über die Infrastruktur-KI für den IT-Betrieb bis hin zur intelligenten Fabrik von Lenovo. Yong kündigte die Weiterentwicklung von Lenovo Brain an mit dem Ziel, andere Branchen bei der Entwicklung, Bereitstellung und dem Support von KI-Lösungen zu unterstützen.

Neue Innovation für resilientes Edge Computing

Lenovo konzentriert sich auf den Aufbau intelligenter Infrastrukturlösungen, die in einer neuen Welt des hybriden Arbeitens, in der sich der Bedarf an Edge- und Cloud-Lösungen drastisch erhöht hat, wichtiger sind denn je. Lenovo kündigte an, als erster Anbieter die Softwarelösung von VMware für Edge Computing auf den stabilen ThinkSystem SE350 Edge-Servern einzusetzen. Darüber hinaus kündigte Lenovo die Erweiterung der Managementsoftware Lenovo Open Cloud Automation an, um die Planung, Bereitstellung und laufende Verwaltung von Cloud-Implementierungen im Rechenzentrum bis hin zu Edge-Standorten zu automatisieren. Unternehmen können nun ihre Cloud- und Edge-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren mit der gleichen Managementsoftware planen.

Edge wird intelligenter

Die Zahl der KI-Anwendungen im Edge-Bereich nimmt rapide zu, da Unternehmen ihre Abläufe und Services mit immer leistungsfähigeren Analyse- und Automatisierungsfunktionen intelligenter gestalten. ThinkEdge SE70 ist eine leistungsstarke und flexible KI-Edge-Plattform für Unternehmen, die den wachsenden Anforderungen an die intelligente Transformation von Logistik, Transport und Smart Cities bis hin zu Einzelhandel, Gesundheitswesen und Fertigung gerecht wird. Die neue Edge-Lösung von Lenovo wurde in Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) entwickelt, nutzt AWS Panorama und wird von der NVIDIA Jetson Xavier NX-Plattform betrieben.

Einführung von Windows 11 auf neuen Laptops

Lenovo hat neue Premium-Notebooks vorgestellt, die ein schnelles und reaktionsschnelles Rechnersystem bieten, das ideal für die "nächste Normalität" ist. Mit dem weltweit leichtesten 14-Zoll-OLED-Notebooki für herausragende Mobilität, dem Lenovo Yoga Slim 7 Carbon und dem neuen ultraschlanken 16-Zoll-Notebook Lenovo Yoga Slim 7 Prostellt Lenovo die ersten Laptops vor, die den Verbrauchern das leistungsstarke Next-Gen-Betriebssystem (OS) Windows 11 mit mehr Komfort und nahtloser Benutzererfahrung bieten. Das schlanke IdeaPad Duet 5 Chromebook (13?, 6) 2-in-1-Notebook mit abnehmbarem Display ist jederzeit einsatzbereit und mobil. Es ist mit Googles Chrome OS ausgestattet, um kreative und Produktivitätsprozesse über die Lieblings-Apps der Benutzer zu steuern und gleichzeitig unglaubliche Unterhaltungserlebnisse zu bieten.

Gemeinsam glücklicher

Lenovo sieht eine Welt, in der Konnektivität und Kooperation nahtlos funktionieren und die Software, die diese Geräte steuert, der Schlüssel zur Erschließung eines Universums verborgener Möglichkeiten ist. Ein Beispiel dafür ist das neue drahtlose Konnektivitäts-Framework von Lenovo mit dem Namen Project Unityv. Die "Project Unity"-Anwendung, die zunächst in Verbindung mit dem Lenovo Tab P12 Pro eingeführt wird, verwandelt das Gerät in einen intelligenten Begleiter für einen Lenovo PC mit Windows 10 oder 11. Diese komplett drahtlose Erfahrung ermöglicht es Benutzern, die beiden Geräte mit einer einfachen Pin-Eingabe zu koppeln und den Desktop nahtlos auf das Tablet zu erweitern, um zusätzliche Bildschirmfläche zu erhalten oder ihn bei Bedarf zu spiegeln. Dieses Tablet wird mit dem brandneuen Lenovo Precision Pen 3 und dem ansteckbaren Tastaturset in voller Größe für einfache Produktivität geliefert.

Leistungsstarke Monitore

Der neue professionelle Premium-Monitor ThinkVision P27u-20 war einer von drei auf der Tech World 2021 vorgestellten Monitoren. Dieser Monitor bietet einen dualen großen Farbraum (99,1 DCI-P3, 99,5 Adobe RGB) mit werkseitig kalibrierter Farbpräzision. Der Monitor wurde für Fotografen, Video- und Grafikdesigner entwickelt, die ein Hochleistungsdisplay suchen, um die Bildschirmfläche für effektives Anwendungs-Multitasking zu erweitern. Darüber hinaus bietet der Monitor die praktische Intel Thunderbolt 4 Docking-Display-Funktion. Der Energy Star 8.0 konforme ThinkVision P27u-20 liefert detailreiche Klarheit auf einem 27-Zoll Ultra High Definition (3840x2160) IPS-Bildschirm mit VESA zertifiziertem DisplayHDR 400 Support für realistische Helligkeit und Abdunklung.

Darüber hinaus hat Lenovo mit dem Lenovo G27e-20 Monitor und dem Lenovo G24e-20 Monitor eine neue Produktlinie von Gaming-Monitoren der G-Serie für Endverbraucher vorgestellt. Diese Monitore wurden speziell für immersives PC-Gaming und das Arbeiten oder Lernen im Home Office entwickelt. Diese Monitore sind ideal für Studenten, Gamer und junge Berufstätige, die von hochwertigen PC-Systemen eine hohe Leistung zu einem günstigen Preis erwarten. Mit der AMD FreeSync Premium Technologieii für ein flüssiges, ruckelfreies und latenzarmes Erlebnis sind die beiden Bildschirme in der Lage, eine Reaktionszeit von 1 ms für bewegte Bilder (Moving Picture Response Time, MPRT)iii zu erreichen. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Reduzierung der wahrgenommenen Unschärfe und lässt die sich bewegenden Objekte auf den Bildschirmen klarer und schärfer erscheinen.

Unterhaltung richtig gemacht

Mit dem innovativen Lenovo Tab P12 Pro können Nutzer ein erstklassiges Multimedia-Erlebnis genießen, das mit all den intelligenten Funktionen ausgestattet ist, die sie von einem Lenovo Flaggschiff-Android-Tablet gewohnt sind. Dazu gehören das brillante AMOLED-Display, der beeindruckende Sound, der ausdauernde Akku und der brandneue digitale Stift mit Magnethalterung für kabelloses Aufladen und Anti-Verlust-Warnung sowie die abnehmbare Tastatur, die einen noch präziseren Tastenhub ermöglicht. Das in zwei Modellen, mit 5G oder WiFi, erhältliche Gerät bietet unglaubliche Unterhaltung, kinoreifen Sound, erstklassige Funktionen und Produktivität für unterwegs. Um dieses persönliche Heimkino blitzschnell in ein leistungsstarkes Produktivitätscenter zu verwandeln, befestigen Sie einfach die schlanke Tastatur mit Vier-Punkt-Pogo-Pin mit einem Handgriff und stellen das Tablet auf den optionalen Folio-Kickstand. Zum sofortigen kreativen Arbeiten nehmen Sie einfach den optionalen Lenovo Precision Pen 3 ab, der sich automatisch mit dem Tablet verbindet, um die speziell entwickelte Instant Memo App zu starten. Sie verwandelt Tinte in Text und ermöglicht so einfache Notizen überall auf dem Bildschirm.

Die praktischen Lenovo Smart Wireless Earbuds lassen sich dank der Lenovo "Smart Pair"-Technologie mit einem Klick mit einem Android- oder Windows-Gerät koppeln. Klappen Sie einfach das kompakte Ladeetui der Kopfhörer auf, um Bluetooth umgehend zu aktivieren.iv

Nachhaltige Innovation

Lenovo hat sich zum Ziel gesetzt, seine Vision von intelligenter Technologie für alle zu verwirklichen und sicherzustellen, dass Innovationen auch weiterhin einige der wichtigsten menschlichen Herausforderungen lösen. Um dies zu erreichen, verdoppelt Lenovo in den nächsten drei Jahren die Investitionen in Forschung und Entwicklung. Durch die Fokussierung auf grüne, inklusive und verantwortungsvolle Innovationen in seinem gesamten Portfolio glaubt das Unternehmen an den Beitrag der Technologie zu einem besseren Leben, einer inklusiveren und gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigeren Umwelt. Die Gruppe hat vor kurzem ihren Jahresbericht über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) veröffentlicht, der neue Ziele in den Bereichen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Werkstoffe enthält. Darüber hinaus setzt das Unternehmen seinen philanthropischen Fokus über die Lenovo Foundation weiterhin darauf, unterrepräsentierten Gemeinschaften den Zugang zu Technologie und MINT-Bildung zu ermöglichen, mit dem neuen Ziel, bis 2025/26 über philanthropische Programme und Partnerschaften 15 Millionen Menschenleben positiv zu beeinflussen. Lenovo sprach auf der Veranstaltung auch über die Bedeutung grüner, nachhaltiger und zielführender Innovationen. Das Unternehmen hat kürzlich seinen jährlichen ESG-Bericht veröffentlicht. Weitere Informationen zu den Fortschritten, Meilensteinen und Zukunftsvisionen finden Sie in diesem Bericht.

