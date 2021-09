Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Mitglieder im Offenmarktausschuss der US-Notenbank Federal Reserve (FED) ringen um den richtigen Zeitpunkt, das Anleihekaufprogramm zu drosseln (tapern), so die Analysten von Postbank Research.Laut FOMC-Sitzungsprotokoll könnte nach Meinung rund der Hälfte der stimmberechtigten Governors das Tapering noch in diesem Jahr beginnen. Auch FED-Präsident Jerome Powell sehe das so. Auf dem Jackson-Hole-Symposium habe er noch einmal bestätigt, dass es "angemessen sein könnte, das Tempo der Wertpapierkäufe in diesem Jahr zu reduzieren, wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt." Die größte Notenbank der Welt bereite die Märkte mit ihrer Forward Guidance behutsam auf eine Straffung der US-Geldpolitik vor. ...

