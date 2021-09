DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche HVPI-Inflation steigt im August auf 3,4 Prozent

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im August deutlich zugenommen. Wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die HVPI-Jahresrate auf 3,4 (Vormonat: 3,1) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 30. August. Destatis erklärte den Anstieg der Inflation unter anderem durch Basiseffekte durch niedrige Preise im Jahr 2020, so etwa die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze und der Preisverfall der Mineralölprodukte.

Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr 2021 gesunken

Die befürchtete Pleitewelle in der Corona-Krise ist bislang ausgeblieben. Stattdessen sank die Zahl gemeldeter Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr 2021. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, meldeten die deutschen Amtsgerichte in diesem Zeitraum 7.408 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 17,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2020 und 22,9 Prozent weniger als im von der Corona-Krise unbeeinflussten ersten Halbjahr 2019.

Holzmann: Vierte Corona-Welle hätte keine großen Auswirkungen

Eine vierte Corona-Welle hätte nach Ansicht des österreichischen EZB-Ratsmitglieds Robert Holzmann keine großen Auswirkungen für die Konjunktur des Euroraums. "Wir sehen, dass die wirtschaftlichen Effekte mit jeder Welle geringer werden", sagte Holzmann der Wirtschaftswoche. Wahrscheinlich werde eine Welle kommen, aber ihre ökonomischen Effekte würden vor allem aufgrund der Impfungen schwächer als jene der dritten sein.

Laschet will nicht als Juniorpartner in neue Regierung

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) setzt trotz der schwachen Umfragewerte gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl weiter auf eine Trendwende. "Ich will nicht als Juniorpartner in eine andere Koalition gehen", sagte Laschet in der ZDF-Sendung "Klartext". "Wir merken, das wird knapp." Er wolle aber "dafür kämpfen, dass wir die Mehrheit haben und dann auch den Bundeskanzler stellen."

An Bord von zivilem Evakuierungsflug aus Afghanistan 15 Deutsche

An Bord des ersten zivilen Rettungsflugs aus Afghanistan seit Abzug der US-Truppen haben sich auch 15 deutsche Staatsbürger befunden. Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, handelte es sich vor allem um Frauen und Kinder. "Die Möglichkeit zur Ausreise bot sich sehr kurzfristig", hieß es weiter.

Russland und Belarus vereinbaren engere Wirtschaftsbeziehung

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko haben eine engere wirtschaftliche Beziehung ihrer Länder vereinbart. Nach Gesprächen im Moskauer Kreml sagte Putin, Russland und Belarus werde künftig eine einheitliche "makroökonomische Politik" einen. Konkret seien 28 Programme für die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgearbeitet worden.

UN-Generalsekretär für Dialog mit Taliban zum Wohle der afghanischen Bevölkerung

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich für Gespräche mit den radikalislamischen Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan ausgesprochen. "Wir müssen einen Dialog mit den Taliban führen, in dem wir unsere Grundsätze auf direktem Wege bekräftigen", sagte Guterres im Interview mit AFP. Es gehe dabei um die "Solidarität mit dem afghanischen Volk".

Biden will "Konflikt" zwischen USA und China vermeiden

US-Präsident Joe Biden will nach Angaben aus dem Weißen Haus verhindern, dass der "Wettbewerb" mit China sich in einen "Konflikt" verwandelt. Das habe der Staatschef in einem Telefongespräch seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping mitgeteilt, sagte ein US-Regierungsvertreter. Aus Peking hieß es, das Gespräch sei "offen und tiefgehend" gewesen, allerdings habe die China-Politik der USA bereits zu "ernsthaften Schwierigkeiten" geführt.

US-Regierung verklagt Texas in Streit um neues Abtreibungsgesetz

Die US-Regierung hat den Bundesstaat Texas im Streit um dessen neues Abtreibungsrecht verklagt. "Das Gesetz ist eindeutig verfassungswidrig", sagte Justizminister Merrick Garland bei der Bekanntgabe der Klage. Garland verwies dabei auf ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1973, das Abtreibungen grundsätzlich legalisiert.

Texas erlässt Gesetz gegen "Zensur" in Online-Netzwerken

Der US-Bundesstaat Texas hat ein Gesetz erlassen, dass es Online-Netzwerken verbietet, Nutzer wegen ihrer politischen Ansichten zu blockieren. Es gebe eine gefährliche Tendenz bei Facebook, Twitter und ähnlichen Unternehmen, "konservative Ansichten und Ideen zu unterdrücken", erklärte Gouverneur Greg Abbott zur Begründung. "Das werden wir in Texas nicht zulassen."

Lkw-Straßenblockaden durch Bolsonaro-Anhänger in Brasilien beendet

Unterstützer von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro haben ihre dreitägige Blockade-Aktion mit Lastwagen beendet. In einigen Bundesstaaten gebe es noch "Konzentrationen" von Lkw, aber keine Blockaden mehr im nationalen Straßennetz, erklärte das Infrastrukturministerium. Bolsonaro hatte seine Anhänger aufgefordert, die Blockaden zu beenden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Juli +0,3% gg Vm

FrankreichIndustrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juni rev +0,6% (vorl: +0,5%) gg Vm

