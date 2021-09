Wichtige Punkte vorab: Pfizer hat bei der COVID-19-Pandemie Kompetenz bewiesen. Das Unternehmen will nun auf diesem Erfolg aufbauen und sich auf Innovationen konzentrieren. Es wird mehr Erfolg in klinischen Studien brauchen, wenn es sich neu positionieren will. Die meisten Schlagzeilen zu Pfizer (WKN: 852009) drehten sich in den letzten zwei Jahren um den Impfstoff gegen COVID-19. Das macht Sinn. Wir befanden uns mitten in einer Pandemie. Aber das Bild klärt sich nun (ein wenig) im Hinblick darauf, ...

