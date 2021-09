Eine Denkweise, mit der menschengemachte Katastrophen wie der Klimakollaps vorprogrammiert sind."Das wird schon nicht so schlimm kommen", "Wir Menschen erfinden schon rechtzeitig was, damit das nicht eintreten wird", "Uns wird das nicht so schlimm treffen", oder schlimmer "Das sind Horroszenarien, die nur wegen Stimmenfang für die Grünen erfunden wurden" oder "Sie wollen nur mit Angstmache auf Stimmenfang gehen". Solche oder ähnliche Denkweisen werden einem häufig entgegengebracht, wenn man auf die fatalen Folgen des menschengemachten Klimawandels hinweist. Diese Mentalität des Verdrängens, Verschiebens ...

