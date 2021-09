Leipzig (ots) -In der "MDR-Wahlarena" am Montag, 13. September, diskutieren Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit sechs mitteldeutschen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien - ab 20.15 Uhr im Livestream auf mdr.de und im MDR-Fernsehen. "MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio" startet mit "Wahlkreis Ost" einen neuen Podcast zur Bundestagswahl.Klima, Bildung, Wirtschaft und der Zustand unserer Gesellschaft: Was sind die drängendsten Aufgaben für die neue Bundesregierung? Welche Forderungen haben die Wählerinnen und Wähler? In der "Fakt ist! - Wahlarena" diskutieren interessierte Bürger und Bürgerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit sechs mitteldeutschen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien. Die Bürgerinnen und Bürger im Publikum haben über das Meinungsbarometer MDRfragt, ihr Interesse zur Teilnahme an der Wahlarena bekundet.Gäste der Sendung sind:- Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 / Die Grünen- Susanne Hennig-Wellsow, Die Linke- Tino Chrupalla, AfD- Karamba Diaby, SPD- Marcus Faber, FDP- Marco Wanderwitz, CDUDie Sendung wird moderiert von Anja Heyde und Andreas Rook. Lars Sänger sammelt die Fragen des Publikums ein.www.mdr.de/fakt-ist"Wahlkreis Ost" - MDR AKTUELL startet neuen Podcast zur BundestagswahlDer neue MDR AKTUELL-Podcast "Wahlkreis Ost" analysiert den Wahlkampf aus der Ost-Perspektive. Welche Rolle spielen Ostthemen? Wie tickt der Ost-Wähler? Und wie beeinflusst das die Wahl, die Umfragen und das Ergebnis? Immer freitags ziehen die Parlamentskorrespondentin Anja Maier und der MDR AKTUELL-Reporter Malte Pieper Bilanz der vergangenen Woche im politischen Berlin - kompetent, pointiert und keinesfalls bierernst."Wahlkreis Ost" startet am 10. September in der heißen Phase des Wahlkampfs und erscheint auch nach der Wahl, wenn die Würfel gefallen sind und die Regierungsbildung ansteht - zu hören immer freitags in der ARD Audiothek, auf mdraktuell.de und überall, wo es Podcasts gibt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5016558