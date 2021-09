Hochdorf (ots) -Das Schweizer IT-Unternehmen blue office ag www.blue-office.ch hat eine Erweiterung in ihrer ERP-Software für den Umgang mit Daten innerhalb des Unternehmens entwickelt.Mit Hilfe von möglichst vielen und detaillierten Daten können die Unternehmen das Konsumverhalten ihrer Kunden sehr genau auswerten, um beispielsweise ihre Werbestrategien gezielt einzusetzen.Dabei ist die Beachtung des Datenschutzes in jedem Unternehmen oder Betrieb ein wesentlicher Punkt. blue office®ermöglicht dies mit permanenten Filtern."Mit unseren permanenten Filtern hat der blue office® Nutzer die Möglichkeit die Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten. Damit bieten wir unseren Kunden Sicherheit.", freut sich Moritz Neuschütz, CEO der blue office ag.Der Zugriff für Personengruppen oder einzelne Mitarbeiter kann mit den permanenten Filtern beschränkt werden. Mögliche Anwendungsbereiche:- Ein Team von Verkaufsmitarbeitern soll nur die Adressen einer bestimmten Region sehen.- Ein Einkäufer soll nur die Lieferantenadressen sehen, aber keine Kundenadressen.- Nur die Geschäftsleitung darf definierte Belege sehen.- Ein Einkäufer darf nur die Eingangsrechnungen der Materiallieferanten sehen, die ihm zugeordnet sind."blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess in den Unternehmen eine ideale Standardlösung mit dem Vorteil der Individualisierbarkeit", ergänzt Moritz Neuschütz.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Waren-wirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100-prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150835/5016594