LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die Einstufung für Commerzbank vor der "Global Financial Services Conference" der britischen Investmentbank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das Ertragsziel des Instituts sei im wettbewerbsintensiven deutschen Bankenmarkt zu ehrgeizig, schrieb Analyst Amit Goel in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die avisierten Filialschließungen und Reduzierungen im Firmenkundengeschäft dürften die geplanten Wachstumsinitiativen überkompensieren, was im Laufe der Zeit zu niedrigeren Erträgen führen werde./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 07:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

