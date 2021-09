Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat für das vierte Quartal ein geringeres Ankaufsvolumen im Rahmen des Pandemieprogramms in Aussicht gestellt, so die Analysten der Helaba.Dies sei weitgehend erwartet worden, ebenso die Aufwärtsrevision der Inflationsprojektionen. Hawkische Überraschungen seien weitgehend ausgeblieben und so habe der europäische Rentenmarkt Kursgewinne erzielen können. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei auf 0,36% gesunken. Noch stärkere Renditerückgange habe es in der EWU-Peripherie gegeben - die Spreads zu Bundesanleihen hätten sich reduziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...