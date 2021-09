Die Branche um das "weiße Gold" bleibt in Bewegung, der Best of Lithium Index profitiert. Vor knapp zwei Monaten hat der chinesische Lithium-Riese Ganfeng dem kanadischen Produzenten Millennial Lithium ein Übernahme-Angebot gemacht (DER AKTIONÄR berichtete). Nun hat Millennial bekannt gegeben, dass es ein weiteres, erhöhtes Angebot gibt. Am Mittwoch wurde der Handel der Aktien von Millennial Lithium an der kanadischen Heimatbörse vorübergehend ausgesetzt. Es folgte eine wichtige Meldung, die am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...