München (ots) -Erste Klappe für "Bretonische Idylle": Kommissar Dupins neuester Fall beginnt entgegen seines Episodentitels alles andere als idyllisch. Denn auf der traumhaft schönen Belle-\u00cele-en-Mer, der größten der bretonischen Inseln, wird die Leiche eines Schafszüchters aus dem Atlantik gefischt. Bei seinen Ermittlungen in malerischen Fischerörtchen und an zerklüfteten Klippen stößt Pasquale Aleardi als Georges Dupin auf tiefste menschliche Abgründe, denen er in gewohnt eigenwilliger Manier wie ein Seismograph nachspürt.An der Seite von Pasquale Aleardi stehen Jan Georg Schütte, Christina Gabriela Hecke, Anna Grisebach, Aurel Manthei, Martin Lindow, Elzemareike de Vos, Katja Danowski u.v.a. vor der Kamera von Victor Voß. Gedreht wird der zehnte Film der auch international äußerst erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe bis 4. Oktober 2021 in Concarneau und Umgebung sowie auf der Belle-\u00cele.Zum Inhalt:Vor der Küste der bretonischen Insel Belle-\u00cele wird eine Leiche aus dem Meer gezogen. Es handelt sich um den reichen Großgrundbesitzer Patric Provost (Stephan Benson). Schnell ist klar, dass Provost weder durch Selbstmord noch durch einen Unfall ums Leben gekommen ist - er wurde erwürgt. Verdächtige gibt es genug. Provost, ein einsamer und rücksichtsloser Charakter, lebte mit den wenigsten Menschen auf der Insel in Frieden. Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) und Inspektor Kadeg (Jan Georg Schütte) stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein Geflecht aus verhängnisvollen Abhängigkeiten, aus Eifersucht und widerstreitenden Geschäftsinteressen. Doch Dupins Instinkt sagt ihm, dass hinter den offensichtlichen Konflikten noch eine andere, verborgene und schmerzvolle Geschichte steckt.Dupins zehnter Fall basiert erneut auf dem gleichnamigen Roman-Bestseller von Jean-Luc Bannalec. "Kommissar Dupin - Bretonische Idylle" landete wie schon seine Vorgänger von Null auf Platz 1 in den Belletristik-Charts; die Romanreihe gilt als erfolgreichste deutschsprachige Krimireihe der letzten Jahre. Die "Kommissar Dupin"-Verfilmungen, die weltweit in über 40 Länder verkauft wurden, laufen auch im Heimatland von Monsieur le Commissaire mit großem Erfolg, zuletzt sein achter Fall "La Croix d'Emma" ("Bretonisches Vermächtnis") als zweiterfolgreichstes Programm des Tages."Kommissar Dupin" ist eine Produktion der filmpool fiction (Produzenten: Iris Kiefer, Mathias Lösel) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Das Drehbuch stammt von Eckhard Vollmar, Regie führt Janis Rebecca Rattenni. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto).