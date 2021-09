Ich habe vor einigen Jahren in einen ETF auf den FTSE 100 investiert. Grundsätzlich, so schien es mir damals, könnte ich mit diesem Passiv- und Indexfonds einen soliden marktbreiten Querschnitt abdecken. Außerdem hat der britische Index den Vorteil gehabt, eine nette Dividende an die Investoren auszuzahlen. Allerdings überlege ich jetzt, genau diesen ETF auf den FTSE 100 zu verkaufen. Ganz einfach, weil sich mein Ansatz und meine Gedanken zu Passiv- und Indexfonds verändert hat. Sowie auch, weil ...

